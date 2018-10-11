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11 Ekim 2018 Perşembe 09:47

Ankaragücü’nden Akgül’e ziyaret

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Elmacı ve Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.19 Ekim’de düzenleyecekleri Ankaragücü Birlik ve Beraberlik Gecesi’ne...

Ankaragücü'nden Akgül'e ziyaret
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1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Elmacı ve Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

19 Ekim’de düzenleyecekleri Ankaragücü Birlik ve Beraberlik Gecesi’ne Akgül’ü davet eden ikili, Akgül’ün takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.

Ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür eden Akgül, "Ankaragücü’nün fedakar taraftarını bir çatı altında toplayan ve takımın en büyük destekçisi olan Ankaragücü Taraftarlar Derneği yönetimini kutluyorum. Taraftar takımın dinamosudur, en büyük güç kaynağıdır. Ankaragücü, Başkent’in en büyük markasıdır. Herkesin şehrimizin takımı Ankaragücü’ne sahip çıkarak maçlarda tribünleri doldurması lazım" dedi.

Ankaragücü taraftarları adına Akgül’e teşekkür eden Elmacı ve Kahveci, "Belediye başkanımız takımımızın maçlarını sürekli yakından takip ediyor ve desteklerini esirgemiyor. Kendilerine tüm taraftarlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.
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