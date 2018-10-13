Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları Anıtkabir ziyareti ile başladı.

Ankara’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulünün yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törene Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri, Seğmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Topaca tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Topaca, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Vali Topaca, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda şunları kaydetti:

“Büyük Atatürk, Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümünde huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsızlık mücadelemizde stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet’e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara, milletimizin mukadderatının şekillendiği önemli bir karargâh olmuştur. Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara, Cumhuriyet’le birlikte hızlı bir gelişme sürecine girmiş, bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir hâline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmada üstlendiği öncü rolünü sürdürecek, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkılarına devam edecektir. Ruhun şad olsun.”