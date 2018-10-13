Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya konulan fedakarlık nedeniyle Ankara’nın “Gazi” unvanını hak ettiğini söyledi.

Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü şerefine resepsiyon düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin tertiplediği gece, Gençlik Parkı kabul salonunda gerçekleşti. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın yanı sıra, milletvekilleri, diplomatik ve askeri temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Mustafa Tuna, ulusal kurtuluş mücadelesinin yönetim merkezi olan Ankara’nın, sıkıntılara, darbelere, işgal girişimlerine karşı dik duruşunu sergileyerek ilelebet Cumhuriyet’in başkenti olmaya devam edeceğini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya konulan fedakarlık nedeniyle Ankara’nın “Gazi” unvanını hak ettiğini vurgulayan Tuna, “Özellikle, son 15 Temmuz hadisesinde de Ankaramız ve Ankaralı vatandaşlarımızın gösterdiği fedakarlık, milletimizin milli ve manevi değerlerinden, vatanına sahip çıkmak, demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiye sahip çıkmak üzere ciddi bir mücadeleyi başarıyla vermiştir. Ankaramız da ’Gazi’ unvanını hak etmiştir. Gazi Ankaramızın değerli vatandaşlarına da buradan saygılarımı sunuyorum. Bugüne kadar vatanımızı vatan yapan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.