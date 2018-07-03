Annelerden LÖSEV’e destek

Mudanya ilçesinde Kabotaj Bayramında LÖSEV Bursa koordinatörlüğü tarafından hastalığı yenmiş annelerin el emeği ürünleri satıldı.Hastalığı henüz yenememiş hastalar için fon sağlayan LÖSEV, satılan ürünlerle hastalığı yenmiş...

Mudanya ilçesinde Kabotaj Bayramında LÖSEV Bursa koordinatörlüğü tarafından hastalığı yenmiş annelerin el emeği ürünleri satıldı.

Hastalığı henüz yenememiş hastalar için fon sağlayan LÖSEV, satılan ürünlerle hastalığı yenmiş annelere de destek oldu. Türkiye genelinde 30 bin hastaya Türk halkının imece usulü destekleri sayesinde yardım ettiklerini belirten yetkililer, tüm halktan küçük büyük yaşlı genç ayırt etmeksizin LÖSEV’e yardım etmelerini istedi.