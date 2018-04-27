Antalya haftasonu 32 dereceyi görecek

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’da hava sıcaklıkları hafta sonu 32 dereye kadar yükselecek. Antalya’nın iç kesimlerinde ise bugün ve yarın yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’da hava sıcaklıkları hafta sonu 32 dereye kadar yükselecek. Antalya’nın iç kesimlerinde ise bugün ve yarın yağmur bekleniyor.

Turizmin başkenti Antalya’da Nisan ayının son günlerinde etkili olmaya başlayan sıcak havanın yarın Nisan ayı içerisinde rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’da hava sıcaklığı hafta sonu 32 dereye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Pazar gününden sonra ise sıcaklıkların 1-3 derece arasında azalması bekleniyor. Antalya’da havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönünden, öğleden sonra güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.