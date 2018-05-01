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01 Mayıs 2018 Salı 17:05

Antalya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve saklandıkları yerde yapılan aramalarda 67 bin 200 lira ve 11 bin 620 dolar para ele geçirildi.Antalya...

Antalya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve saklandıkları yerde yapılan aramalarda 67 bin 200 lira ve 11 bin 620 dolar para ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren, gaybubet evlerinde gizlenen şüphelilerin yakalanmasına ve aile evi görüntüsü verilen adreslerin tespitine yönelik operasyon yapıldı.

Başsavcılık talimatıyla ekipler tarafından dün sabah Antalya il merkezinde bulunan 3 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere 4 ayrı adres ile Denizli’de bulunan 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, 6 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, 1 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki adli işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi. Firari olan 1 şahıs hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 67 bin 200 lira, 11 bin 620 dolar, 80 euro para, 1 adet ajanda ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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