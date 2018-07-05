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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:50

Antalya Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Antalya Valiliği, kentte yüksek seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, vatandaşların bu süre içerisinde duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.Antalya Valiliğinin resmi twitter adresinden yapılan uyarıda,...

Antalya Valiliğinden sıcak hava uyarısı
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Antalya Valiliği, kentte yüksek seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, vatandaşların bu süre içerisinde duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

Antalya Valiliğinin resmi twitter adresinden yapılan uyarıda, "Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 36 ile 42 derecede seyreden hava sıcaklığı ile yüzde 10-20 oranında düşük nemde seyreden havanın cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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