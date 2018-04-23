Antalya Yörük Derneği’nden Kılıçdaroğlu’na ’Osmanlı’ tepkisi

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’ndaki sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda Yörük çadırlarından söz ederken sarf ettiği "Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Duman, siyasetçilerin her şeyi bilir gibi konuşmalarının yanlış olduğundan yakındı.

Tarihi değerlendirmenin tarihçilerin işinin olduğunun altını çizen Abdullah Duman, "Tarih bölücülüğü sevmez. Tarihte yaşanmış hadiseleri kendi içinde değerlendirmek gerekir. Seçim yaklaşınca siyasetçilerin Yörüklere şirin gözükmelerini anlarız. Ama Yörükleri kendi tarihleriyle çatıştırmak, özellikle bu dönemde çok tehlikeli ve yanlış söylemdir. Anadolu’da kurulan 3 büyük Türk devleti vardır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunların ortak özellikleri dilleri Türkçe, üçünün de ortak adı Türkiye’dir. Bu üç bütünü birbirinden ayırarak milletle çatıştırarak köksüz bir toplum oluşturmaya çalışanların projelerine siyasetçiler alet olmamalıdır. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yörükler ve Osmanlı ile ilgili açıklamalarını doğru bulmuyorum" dedi.

"Yörük devletiyle çatışmaz"

Yörüklerin hiçbir zaman devleti ile çatışmadığını aktaran Duman, “Yörük devletinin varlığına bakar. Devleti yoksa da gider bir coğrafyada devletini kurar. Bunun tarihte örneğini görüyoruz. Devletsiz kalamazlar. Türkiye’de Yörük kültür hareketini başlayan biri olarak, tüm Yörükler adına Kılıçdaroğlu’nun yaptığı tarihi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Dadaloğlu bir eşkıya değildir, o iskan politikasına karşı çıkmış halk kahramanıdır. Devletle çatışan bir kahraman ya da eşkıya değildir. O zamanlar şartlar kötüydü. Belki ufak tefek kötüydü. Onun için belki kazalar olmuştur ama bunu devletle çatışır hale getirmek tarihi bilmemektir. Yörük hiçbir zaman tarihi veya devleti ile çatışmaz" diye konuştu.