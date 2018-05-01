Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. 30 dereceye varan sıcak sebebiyle katılımcılar ağaçların gölgesine sığınırken yürüyüşün güvenliğini yaklaşık 2 bin polis sağladı.

1 Mayıs yürüyüşü için toplanma alanı olarak belirlenen Aydın Kanza Parkı’na çıkan tüm yollarda arama noktaları oluşturuldu. Alana gelenler her iki arama noktasında iki kez arandı. Bisikletle yürüyüşe katılmak isteyenlere izin verilmedi. Katılımcıların ellerindeki gazete, döviz, pankart ve afişlerin üzerindeki yazılar sıkı bir şekilde kontrol edildi. Sakıncalı olan afişler alana alınmadı. Yürüyüş güzergahının her iki tarafı demir bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü.

Yoğun güvenlik önlemi

Saat 12.00 sıralarında Aydın Kanza Parkı’nda toplanmaya başlayan yaklaşık 10 bin kişi, yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Güllük ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını kullanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş güzergahında 1 Mayıs İşçi Bayramı olmasına rağmen simit satanların olduğu görüldü. 2 saat süren yürüyüşün ardından gruplar halinde alana gelen katılımcılar bir kez daha arama noktasından geçtikten sonra meydana alındı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte alana ulaşan gruplar ağaçların gölgesine sığındı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden konuşmacılar, başta ücret olmak üzere işçilerin yaşadığı sorunlar, kadro kapsamı dışında kalanlara kadro, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gibi düşüncelerini katılımcılara aktardı.

Konuşmaların ardından halay ve müzik gösterileriyle devam eden kutlamalar olaysız sona erdi.

Türk-İş, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş’in önderliğinde yapılan kutlamalara çeşitli sendikalar, CHP ve HDP’de destek verdi.