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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:35

Antalya’da 20 saatte iki farklı görüntü

Antalya’da dün akşam yağmur ve fırtına etkili olurken, bugün güneşli hava nedeniyle sahiller doldu.

Antalya'da 20 saatte iki farklı görüntü
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Antalya’da dün akşam yağmur ve fırtına etkili olurken, bugün güneşli hava nedeniyle sahiller doldu.

Antalya’da dün akşam yağmur öncesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi toz ile kaplandı. Beydağları’ndan batmakta olan güneş ile kentin üzerini kapatan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu. Yağışlı hava yerini sabah saatlerinde güneşli bir havaya bıraktı. Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü turizm kentinde güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler sahillerin yolunu tuttu. Akdeniz’in mavi sularında kulaç atmayı tercih edenlerin yanında, Ekim güneşinde güneşlenenlerin olduğu görüldü.

Suyun çok güzel olduğunu belirten Kazım Çelik, “Bu güzelliğin başka yerde yaşanacağını zannetmiyorum. Hava çok güzel. Şuanda terliyim düşünebiliyor musunuz? Türkiye’nin her yerinden denize girmeye gelebilirler” dedi.

“Bulunulmaz bir şehir”

Arkadaşlarıyla birlikte sahile hem kahvaltı yapmaya hem de denize girmeye gelen Medine Koç ise, “Bir haftadır denizdeyiz. Arkadaşımın 2 haftası oldu. Antalya, Türkiye’nin en güzel şehri. Bulunulmaz bir şehir. İyi ki Antalya gibi bir yerde yaşıyoruz. Yazdan daha güzeldi. Yazın bunalıyoruz ama şimdi çok güzel. Doyasıya yüzdük, doyasıya suda kaldık. Kesinlikle gelene Eylül ve Ekim’de gelsin derim” şeklinde konuştu.
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