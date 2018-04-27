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27 Nisan 2018 Cuma 12:54

Antalya’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın merkez Konyaaltı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Antalya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Antalya’nın merkez Konyaaltı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinin verilerine göre Konyaaltı ilçesi Yarbaş Çandır bölgesinde Richter Ölçeği’ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olmazken sarsıntı bazı çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi.
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