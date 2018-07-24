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24 Temmuz 2018 Salı 15:59

Antalya’da ağlatan arazi ihalesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde teminat bedelini yatıramadığı için arazisini kaybetmeyle karşı karşıya kalan kadın gözyaşlarına boğuldu.Muratpaşa Belediyesi,...

Antalya'da ağlatan arazi ihalesi
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde teminat bedelini yatıramadığı için arazisini kaybetmeyle karşı karşıya kalan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorunu nedeniyle bazı arazi ve parselleri açık teklif usulüyle satışa çıkardı. 110 parselin satışının yapılacağı ihalenin ikinci günü, sabah saat 09.30 itibariyle Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi’nde başladı. Dün 55 parselin ihalesi yapılırken, bugün de 55 parselin ihalesi tamamlandı. İhaleye dışarıdan giren vatandaşlar arasında arbede çıkması üzerine polisin tarafları biber gazı ile ayırdığı dünkü ihalenin ardından bugün ağırlıklı olarak ticaret alanı olarak belirlenen parsellerin satışı yapıldı. Havanın sıcak ve nemli olması nedeniyle katılımcılar ihaleyi gölgelik alanlarda takip etti. Düne göre sakin geçen ihalede herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

“Çocuğumun nafaka paralarıyla aldım”

Eline tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi ise, ihaleye başvuramayınca gözyaşlarına boğuldu. 25 yıl önce arsasını çocuğunun nafakalarıyla aldığını dile getiren Tanrıverdi, “Yıkımlarda evim yıkıldı. Engelli raporu verdiler. 3 tane üniversite okudum. Halkla ilişkiler mezunuyum ama iş bulamıyorum. 430 metrekare arsa. Evim yıkıldı ama yılmadım, hayata yeniden tutundum. Ama karşıma hep engeller çıktı. Konya’da diş tedavisinde olduğum esnada tebligat bana gelmemiş. Teminat bedelini yatıramadığım için ihaleden çekilmek zorunda kalıyorum. Arazimi başkasının alması yüksek. Ağlayanın malı gülene oldurmaz. Bana yardımcı olun. Ben yetim büyüdüm. Garibanın sesini kimse duymaz” dedi.
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