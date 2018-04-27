Antalya’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

Antalya’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde bin 909 kişi sorgulandı. Aranan 3 şahıs yakalanırken, 5 okul servis aracı ile 17 otomobile cezai işlem uygulandı.Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde,...

Antalya’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde bin 909 kişi sorgulandı. Aranan 3 şahıs yakalanırken, 5 okul servis aracı ile 17 otomobile cezai işlem uygulandı.

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Narkotik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 190 ekip ve 496 personelle “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi. 243 okul çevresinde parklar, bahçeler, metruk binalar ile 108 internet kafe, 16 oyun salonu, 102 kahvehane, 12 iddia bayi, 62 büfe, 17 içkili yer, 127 park ve bahçeler, 202 adet okul servis aracı ve 126 otomobil denetlendi. Denetimlerde, 2 internet salonu, 2 oyun salonu, 2 kafe/kahvehane, 5 okul servis aracı ile 17 otomobile cezai işlem uygulanırken, sorguları yapılan bin 909 şahsından araması bulunan 3 kişi yakalandı.