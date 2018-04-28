Antalya’da denize gidemeyen çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya’da Nisan ayının son günlerinde hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşmasıyla beraber, denize gidemeyen bazı çocuklar mahallelerinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya’da serinlemek isteyen vatandaşlar sahilleri doldururken, denize gidemeyen çocuklar süs havuzlarına girdi. Antalya’da hava sıcaklığı 33, nem oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü. Sıcak havadan bunalan Antalyalılar ve turistler ise sahilleri doldururken, sahile gidemeyen bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Havuzda saatlerce yüzen çocuklar, havuzdaki olası elektrik kaçağı tehlikesine de aldırış etmeden suyun içinde kalmaya devam etti. Etrafı taşlık olan havuz kenarında birbiriyle şakalaşan çocuklar, saatlerce yüzüyor.

Uzun süre havuzda kalan çocuklar, fıskiye boruları ile elektrik kablolarını da umursamayıp suyun içerisinde gönüllerince eğleniyor.