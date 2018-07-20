Antalya’da İmar Barışı başvurusu 70 bini geçti

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında Antalya’da şuana kadar 70 binin üzerinde başvuru yapıldı. Antalya ve ilçelerinden 31 Ekim’de kadar 1 milyonun üzerinde başvuru bekleniyor.Çevre ve Şehircilik...

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İmar Barışı kapsamında Antalya’da şuana kadar 70 binin üzerinde başvuru yapıldı. Antalya ve ilçelerinden 31 Ekim’de kadar 1 milyonun üzerinde başvuru bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında ülke genelinde bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru yapıldığı, 133 bin 64 yapı için Yapı Kayıt Belgesi verildiği ve 650 milyon liradan fazla bedelin toplandığı öğrenildi. 8 Haziran’da başlayan başvurular, 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. Türkiye genelinde 13 milyon başvurunun hedeflendiği düzenleme kapsamında, Antalya’da ise 1.6 milyon başvuru hedefleniyor.

Başvurular için özel alan

Antalya’da İmar Barışı kapsamında binlerce konutun imar ve iskan sorununun çözülmesi bekleniyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla Antalyalılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne akın etti. Müdürlükte başvurular için özel bir alan ayrılırken, şehir plancısı ve harita mühendisi gibi teknik personel, vatandaşları bilgilendiriyor. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatların 31 Ekim 2018’e kadar e-devlet üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan görevliler, vatandaşlardan öncelikle ilgili belediyeden emlak vergi değerini öğrenmesi gerektiği, kaçak yapıyla ilgili metrekare ve kat gibi bilgileri de eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesini istiyor.

Başvuru 70 bini geçti

Antalya il merkezinde başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünde yapılırken, ilçelerde ise il müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapılıyor. İmar Barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar istenen evraklarla başvurularını yapabiliyor. Bu kapsamda şu ana kadar Antalya ilçelerinden 70 bin 739 başvuru yapıldı.

"Devletimiz kollarını açtı"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürü Tevfik Altınay, İmar Barışı başvurularının e-devlet üzerinden yapıldığını ifade etti. Türkiye genelinde 13 milyon yapı sahibinin başvurmasını hedeflediklerini dile getiren Altınay, "Antalya’da ise 1.6’ya isabet edeceği öngörülüyor. Başvuru süresi 31 Ekim’de, ücret ödemesi ise 31 Aralık’ta son erecek. Fiyatlar metrekareye göre değişiyor" diye konuştu.

Vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığını ifade eden Altınay, İmar Barışının vatandaşa fayda sağlayacağının altını çizdi. Altınay, "Devletimiz vatandaşa kollarını açtı. Bu bir af değildir, bu bir barıştır. Vatandaş evlerinde huzurla oturacak. Yapılan bütün çalışmalar, projeler vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru içindir" diye konuştu.

Kamera sistemi altında başvuru yapılıyor

İmar Barışıyla ilgili çeşitli seminerler düzenlediklerini kaydeden Altınay, "İsteyen kişiye telefonda bilgi veriyoruz. Antalya’da belediyelere, muhtarlara, sunumlar yapıldı. Şimdi ticaret odalarına yapıyoruz. Vatandaşı sonuna kadar bilgilendiriyoruz. Bazı vatandaşlarımız sistem üzerinden hatalı giriş yapabiliyorlar. Müdürlüğümüze geldikleri zaman, onların kaydını ses kayıtlı kamera sistemleri altında yapıyoruz. Müdürlüğe gelen vatandaşlarımız yemeklerini yiyebiliyorlar, önlerinde açık olan televizyondan geniş kapsamlı İmar Barışını anlatan programı izleyebiliyorlar" dedi.

Vatandaşlar süreçten memnun

Sistemde yanlışlık yaptığı için müdürlüğe gelen Hasan Taşdemir, beklemeden sorununun çözüldüğünü ve verilen hizmetten dolayı son derece memnun olduğunu söyledi.

İskan sıkıntısı olduğundan dolayı bilgi almak için müdürlüğe gelen Ferman Başer isimli vatandaş ise, "Burada işleyen sistemden çok memnunum. Allah razı olsun bizimle çok güzel ilgileniliyor. Ne sıra bekledik, ne de başka bir şey. Geldiğimiz gibi içeriye alındık" şeklinde konuştu.

İmar Barışı ne sağlayacak?

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar için daha önce alınmış olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapıların ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, arsası problemsiz her yapı kat mülkiyetine geçmiş olacak. Daha önce kredi çekilemeyen birçok taşınmaz krediye uygun hale gelecek. Barış ile vatandaş kendisini devlete ve belediyeye karşı tanıtmış olacak, husumet son bulacak. İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.