Antalya’da Letonya’nın 100. yıl dönümü kutlandı

Antalya’da, Letonya Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Letonyalılar, kortej yürüyüşüyle ülkelerinin bağımsızlık gününü kutladı.

Antalya’ya tatile gelen ve yerleşik olarak yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. Letonya Kültür Bakanlığı ve Antalya Fahri Konsolosluğunun çabalarıyla partner şehir seçilen Antalya’da Letonya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu, Antalya Büyükşehir, Muratpaşa ve Kemer Belediyelerinin destekleriyle kortej yürüyüşü ve dans festivali gerçekleştirildi. Kutlamaların bir parçası olan festivalde, Letonyalılar Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Letonyalılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde Üçkapılar’a kadar yürüdü. Burada fotoğraf çektiren Letonyalılara Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gaye Doğanoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşlik etti. Letonyalılar ve protokol, tarihi Kaleiçi’ni de gezerek yat limanında bulunan amfi tiyatroya geldi.

Tarihi ve doğal güzellikleri olan Antalya’da konukları ağırladıklarını ifade eden Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, “Her yıl buraya milyonlarca insan tatil yapmaya geliyor. Letonya’dan da her yıl çok sayıda turist ülkemize geliyor. Türkiye ile Letonya arasında her geçen gün ilişkiler gelişiyor. Sizleri burada görmekten dolayı mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Letonya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı ise, “İki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkileri geliştirmek için her zaman çalışıyoruz. Bu tarz etkinlikler insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor, iki ülke birbirlerinin kültürünü tanıyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gaye Doğanoğlu, “Festivalin Antalya’da kutlanması çok güzel. İki ülkenin insanları birbiriyle kaynaşarak, birbirlerini tanıyor. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“2 milyon Letonyalı’yı Antalya’ya bekliyoruz”

Antalya’nın tarihten beri barışçı bir nokta olduğunu dile getiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Hala Antalya böyledir. Farklı kültürlerin barışça ve kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Antalya’nın çehresinde hikayesi olan 400 antik kent kalıntısı vardır. 100. kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun. 2 milyon Letonyalı’yı Antalya’ya bekliyoruz. Çünkü dünyanın en barışçı halklarından biri imparatorlukların arasında kalarak sıkıntı çekmiş, son olarak 2. Dünya Savaşı’nda nüfusunun yüzde 13’ünü kaybetmiş bir ülke. Dolayısıyla barışın kıymetini bilen bir ülke. Sizleri seviyoruz ve sonsuza kadar ülkenizin yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 13 ülkeden gelen 200 Letonyalı dansçı ve sanatçı, ülkelerine özgü kıyafetleriyle dans gösterileri sundu. Kültürlerini anlatan Letonyalılar, renkli görüntüler oluşturdu.