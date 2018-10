Antalya’da off road nefes kesti

Antalya’da Off Road Pisti’nde düzenlenen Akdeniz Off Road Kupası 2’nci Ayak Yarışı’nda ikinci günde yarışçılar kıyasıya mücadele etti.

Kepez Belediyesi tarafından Antalya’ya kazandırılan Akdeniz Bölgesi’nin en büyük Off Road Pisti, ‘2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışlarına’ ev sahipliği yaptı. Bu yıl 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen ’2018 Akdeniz Off Road Kupası 2’nci Ayak Yarışı’, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda devam etti. Yarışmacılar hazırlanan zorlu parkurda mücadele verdi. Yarış, off road tutkunların yoğun ilgisiyle karşılandı. Parkurda kıyasıya yarışan pilotların fotoğraflarını ve görüntülerini çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Farklı hobi alanlarına kapı aralayacak bir etkinlik"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü çok önemli bir etkinliğin içinde olduklarını belirterek, Antalya’yı önemli motor sporları haline getirmek istediklerini dile getirdi. Etkinliğin, Antalya’ya kazandırılmasındaki önemi anlatan Tütüncü şöyle konuştu:

"Antalya’nın ilk resmi off road yarışları. Böyle bir yarış kazandırmış olmaktan mutluyuz. Hemşehrilerimiz açısından off road dünyası çok farklı olarak biliniyor. Dolayısıyla şehri de güzelleştirecek, hareketleştirecek bir etkinlik. Farklı hobi alanlarına kapı aralayacak bir etkinlik."

"Halka dönük etkinlikler yapılacak"

Etkinliğe Türkiye’den 25 ekibin katıldığını vurgulayan Tütüncü, böyle bir yarış için önemli bir katılım olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçlerde bu tarz etkinlikleri Antalyalılara sunmanın gayretinde olacakların bildiren Tütüncü, "Bu yarışmanın yapıldığı tesis yeni yapıldı. Bu pist Türkiye’nin en iyi off road pisti olarak kabul ediliyor. İlerleyen süreçlerde yine yapacağız. Motor sporlarını halka sevdirmek adına, halka dönük etkinlikler yapılacak. Şu an resmi bir yarışın içindeyiz. İlerleyen zamanlarda off road kapı aralamak için ve halkımıza off roada sevdiren çalışmalar yapacağız" dedi.