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07 Ekim 2018 Pazar 14:11

Antalya’da sahiller sonbaharda da dolu

Antalya’da turistler Ekim ayında deniz keyfi yaşıyor.Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ve Akdeniz güneşinin ısıttığı kentte yerli ve...

Antalya'da sahiller sonbaharda da dolu
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Antalya’da turistler Ekim ayında deniz keyfi yaşıyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ve Akdeniz güneşinin ısıttığı kentte yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline giden turistler denizde yüzüp plajlarda güneşlendi. Bazı tatilciler su sporları yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla denize girdi. Denize girmeyen yabancı turistler Konyaaltı sahilinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında kurulan fıskiyeli havuzdan çıkan su ve buharla eğlenen çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Oğluyla deniz keyfi yapan Volkan Akdemir, “Hava çok güzel, yaz geri geldi. Antalya’da beklenen havalar bunlar. Hafta sonu bile sahiller dolu. Deniz suyunun sıcaklığı güzel. Sonbaharda yazı yaşıyoruz” dedi.
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