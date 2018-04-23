Antalya’da sahillerde 23 Nisan yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda resmi tatili fırsat bilen Antalyalılar sahile akın etti.Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı turizm kenti Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi kurum ve okulların...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda resmi tatili fırsat bilen Antalyalılar sahile akın etti.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı turizm kenti Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi kurum ve okulların tatil olmasını fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahiline akın etti. Sahile gelen ailelerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de bahar güneşi altında bronzlaştı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla uçurtma uçurdu, bazıları kahvelerini yudumlayıp, tavla oynamayı tercih etti.