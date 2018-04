Antalya’da yakıcı güneş tatilcileri denize döktü

Antalya’da havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’na akın etti. Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

Nisan ayının sonuna gelirken, Antalya’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonunda dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’na akın etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi’nin ilk etabını 23 Nisan’da halka açarken, vatandaşlar bu noktadan denize girmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Antalya’da nem oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü.

Sıcaklık 35 derece olarak hissedildi

Antalya’da gün ortasında hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenirken, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Çocuklar ise ailelerinin gözetimi altında kendilerini sahilin serin sularına bıraktı. Sahile gelen bazı yerli turistler ise, sahilde oturmayı tercih etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sahil projesini bin 650 kişilik işçi ekibinin çalışmalarıyla Mayıs ayı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında, mevcut tüm ağaçlar korunarak, yaklaşık 6 bin yeni ağacın dikilmesi planlanıyor. Proje ile engelli vatandaşların da Konyaaltı Sahili’ne engelsiz ulaşımı da mümkün olacak.

“Bizim Karadeniz ile Akdeniz arasında dağlar kadar fark var”

Samsun’dan Antalya’ya geldiğini ifade eden Ramazan Örs adlı bir vatandaş, "Bizim Karadeniz ile Akdeniz arasında dağlar kadar fark var. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir deniz. Düğün için geldik ama muhteşem denize girerek bu fırsatı da kaçırmak istemedim. Buraya yılda 2-3 kez geliyorum. Her geldiğimde de mevsim fark etmeksizin denize giriyorum” dedi.

“Antalya’yı sevmemek olmaz”

Beyaz Rusya’dan Antalya’ya gelen Natali Özcan ise, "Antalya her zaman sıcak ama bugün hava çok güzel. Çocuklarla denize geldik, onlarla beraber yüzüyoruz. Biz her zaman buradayız ve o yüzden hep denize geliyoruz. Bizim için Antalya’da hava çok güzel. Beyaz Rusya’dan da ailem ve tanıdıklarım her sene Antalya’ya geliyor. Antalya’yı sevmemek olmaz” diye konuştu.

Kazakistan’dan Antalya’ya geldiğini ifade eden Nazan Gürbüz isimli bir vatandaş da, Antalya’nın çok güzel ve havasının çok sıcak olduğunu belirterek, Antalya’yı çok sevdiğini söyledi.