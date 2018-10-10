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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:43

Antalya’da yaya geçidine dalan otomobil vatandaşa ders olmadı

Manavgat’ta yaya geçidine dalan otomobilin 5 yaşındaki Ceren Aksoy’un ölümüne, ablası ile annesinin yaralanmasına sebep olduğu kaza ders olmadı. Kazanın meydana geldiği bölgenin yakınındaki yaya üst geçidinde asansör ve yürüyen merdiven...

Antalya'da yaya geçidine dalan otomobil vatandaşa ders olmadı
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Manavgat’ta yaya geçidine dalan otomobilin 5 yaşındaki Ceren Aksoy’un ölümüne, ablası ile annesinin yaralanmasına sebep olduğu kaza ders olmadı. Kazanın meydana geldiği bölgenin yakınındaki yaya üst geçidinde asansör ve yürüyen merdiven bulunmaması sebebiyle yayalar caddede akan trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışıyor.

Trafikte karşıya geçmeye çalışanlar arasında merdiven çıkamayan bebek arabalı kadınlar ve yaşlılar dikkat çekiyor. Vatandaşlar üst geçide asansör ve yürüyen merdiven yapılmasını istiyor.

Öğrencilerin büyük bölümü okul giriş-çıkışında yaya üst geçidini kullanırken, camiye gelen yaşlılar, çocuk arabasıyla okula çocuğunu götüren anneler, asansör ve yürüyen merdiven olmaması nedeniyle üst geçidi kullanamıyor. Çocuklarına örnek olması gereken bazı veliler de çocukları üst geçidi kullandıkları halde ellerinde çocuklarının çantalarıyla araç yolunu kullanarak adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

Özellikle okul çıkış saatinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde büyük bir kargaşa yaşanırken, annelerinin elinden fırlayan çocuklar, yola aniden çıkan veliler trafikte büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar "Ne yazık ki yıllardır feryat etmemize rağmen ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Bazı yetkililer ‘Sanki olan üst geçit kullanılıyor mu’ şeklinde yorumlar yapıyor. Eğer Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’ndeki üst geçit yıkılır ve yerine asansörü yürüyen merdiveni bulunan üst geçit yapılırsa burada yaşanan tehlike sona erecektir. Çocuklarımızı da bu konuda eğitmeliyiz. Yetkililerden başka kazalar yaşanmadan, ölümler ve yaralanmalar olmadan bu üst geçidi modernize etmelerini bekliyoruz" dedi.

Kavaklı Mahallesi’nde üst geçidin diğer ayağında inşaatı devam eden okulun önümüzdeki yıl açılacağına da dikkat çeken vatandaşlar, bu okulun açılmasıyla tehlikenin daha da büyüyeceğine dikkat çekti.
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