Antalya’nın bir köşesinde deniz keyfi, diğer köşesinde 5 metre karla mücadele

Antalya’nın yayla kesimlerinde karla mücadele edilirken, sahillerde ise tatilciler deniz keyfi yaşıyor.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya kent merkezinde yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor. Nem oranının yüzde 80’lere kadar çıkmasıyla yerli vatandaşlar ile tatilciler, restorasyon nedeniyle bir bölümü kapalı olan ünlü Konyaaltı Sahili’nin açık kısımlarına akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı. Bol bol güneşlenen tatilciler, miniklere de erken deniz keyfi yaşattı.

5 metre karla mücadele

Kent merkezinde yazdan kalma görüntüler yaşanırken, Antalya’ya 2 saat uzaklıktaki Gündoğmuş ilçesinin Söbüçimen yaylasında kış yaşanıyor. Gündoğmuş ilçesini 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 5 metreyi bulan karlı yollar açılarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor. 2 bin rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası’nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor.

"Biz onlara dua edelim, onlar sefa gelsin desin"

Sahilde deniz keyfi yaşayan vatandaşlar ise kent merkezinde olmaktan dolayı şanlı olduklarını dile getirdi. Tatilcilerden Kibar yaşar, "İlahi mi desem ne desem bilemedim. Antalya böyle bir yer işte. Bu sene deniz soğumamış, geçen sene Mayıs’ta bile soğuktu" diye konuşurken, Veysel Çetinkaya da, "Türkiye’nin güzelliklerini yaşayan vatandaşlardan biriyim. Onların karını biz özlüyoruz, buranın denizini onlar özlüyor. Biz onlara dua edelim, onlar da bize sefa gelsin desin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, hafta içi ve hafta sonu güneşli havanın devam edeceği, hava sıcaklığının da 3 derece kadar artacağı öğrenildi.