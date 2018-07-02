Antalya’nın iyilik elçisi oldu

Antalya’da yaşayan 37 yaşındaki İnayet Öztürk Yücetaş, sosyal paylaşım sitesinde kurduğu bir grup aracılığı ile kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak, yardıma muhtaç çocukların ve ailelerin yüzünün gülmesini sağladı.

Antalya’da iyilik meleği olarak anılan 37 yaşındaki İnayet Öztürk Yücetaş, sosyal paylaşım sitesinde kurduğu "Kadının Sesi" grubu ile kimsesiz çocuklar ile zor durumdaki kadınların ümidi oldu. Bugüne kadar onlarca kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Yücetaş, ilçe ilçe dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor. Eskiden kapı kapı dolaşarak yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalıştığını kaydeden Yücetaş, artık insanların kendisine ulaşarak yardım talebinde bulunduğunu ifade etti. Sosyal paylaşım sitesinde 16 bin gönüllüsü ile Antalya ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Yücetaş’a 14 kişilik yardım ekibi de yardım ediyor. Yücetaş bir süre önce Antalya’da 15 down sendromlu ve otistik genç kızın gelinlik giymesini sağlayarak temsili düğün ile onların mutlu olmalarını sağladı.

"Kısa sürede 16 bine yakın gönüllü üyemiz oldu."

Serik İlçesi’nde yaşayan Yücetaş, bir yıl önce eşinin de destek vermesi ile kendi kendine sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Kısa süre sonra binlerce kişiye ulaşan Yücetaş, Antalya cezaevinde tutuklu bulunan 70 kadını da ziyaret ederek, çeşitli konularda eğitim almasını sağladı. Bu yıl Antalya’da 20’ye yakın proje yaptıklarını kaydeden Yücetaş “Eşimin işinden dolayısı ile daha önce bu işleri Eskişehir, Van ve Ordu’da yaptık. Antalya’ya taşındıktan sonra burada devam ettim. Kısa sürede 16 bine yakın gönüllü üyemiz oldu. En önemli unsur insanların güvenini kazanmak. Bire bir bütün gönüllü üyelerimiz ile görüşüyorum. Benim ön planımda maddi durumu iyi olmayan çocuklar ile yaşlı aileler var. Yardıma muhtaç aileleri belirledikten sonra grupta paylaşıyorum ve gönüllüler sayesinde gece gündüz demeden elimizden geleni yapıyoruz. Onların yüzünün güldüğünü görmek bana yetiyor.” İfadelerini kullandı.