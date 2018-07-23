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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:30

Antalya’ya yağmurla birlikte dolu uyarısı

Uzun süredir kavurucu sıcaklıkların etkisi altında bulunan Antalya’da Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü yağmur bekleniyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise yağmurla birlikte etkili olacak doluya karşı vatandaşları uyardı.

Antalya'ya yağmurla birlikte dolu uyarısı
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Uzun süredir kavurucu sıcaklıkların etkisi altında bulunan Antalya’da Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü yağmur bekleniyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise yağmurla birlikte etkili olacak doluya karşı vatandaşları uyardı.

Antalya’da 2 haftadır devam eden kuru sıcak hava yerini gök gürültülü yağmura bırakacak. 2 gün etkili olması beklenen yaz yağmuru ile birlikte 42-43 derecelerde seyreden hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altına kadar düşecek. Salı akşamı etkili olacak yağmurlu havanın Çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Antalya’nın etkili olması beklenen yağmur ile birlikte bir hafta boyunca serinleyeceğini kaydeden Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, “Yağmurlu hava yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacak. Antalya’da bugün hava sıcaklıkları 40 derece ölçüldü. Yağmurla birlikte bir hafta sürecek bir serinleme bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Dolu yağışının da etkili olmasını bekliyoruz. Tedbirli olmakta fayda var. Yağmurlar kıyı kesimlerde kısa süreli iç kesimlerde lokal olacak” dedi.

Antalya’nın sıcaklık bakımından ilk 8 ayını da değerlendiren Öztürk, “Temmuz ayı geçen yıla oranla daha serin geçiyor. Ama önceki yılların ortalamasını değerlendirdiğimiz zaman bu yıl Temmuz ayı önceki yıllara oranla çok daha sıcak geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.
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