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19 Kasım 2017 Pazar 10:19

Antalya’yı bu kez de dolu vurdu

Antalya’nın batısını vuran hortumun ardından bu kez de Aksu’da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı seralarda maddi hasara neden oldu.

Antalya'yı bu kez de dolu vurdu
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Antalya’nın batısını vuran hortumun ardından bu kez de Aksu’da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı seralarda maddi hasara neden oldu.

Aksu ilçesinin Topallı ve Kurşunlu Mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, zor günler geçiren çiftçiyi vurdu. Yaklaşık 1 saat etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolular, camlarda ve seralarda maddi hasara neden oldu. Bazı yerlerde ise adeta beyaz dolu kütleleri oluştu. Oluşan zararın yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, “Aksu ilçemizin Kurşunlu, Topallı ve çevresine sabaha karşı yağan doludan zarar gören üretici ve çiftçilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun” dedi.

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