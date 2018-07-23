Antik kent üzerine yapılan AVM için ’tarihe sahip çık’ çağrısı

Bursa’da Myrleia Antik Kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezi önünde toplanan DOĞADER üyeleri, vatandaşlara 2 bin 700 yıllık tarihe sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Myrleia Antik Kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezi ile ilgili yargı süreci devam ederken, imar barışından yararlanmak için Çevre Şehircilik Bakanlığına başvurularak ‘yapı kayıt belgesi’ alınması tepki çekmişti. Mudanya Belediyesi ise antik kentin bulunduğu bölge için kamulaştırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri ve Mudanya halkı, AVM önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. 2010 yılından bu yana yaşanan süreci aktaran DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, “2010 yılında Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle alanda yapılan bilimsel incelemelerde ciddi buluntular çıktığı belirlenmişti ve alanın tarihsel sit değerinin yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak bu rapor 2 yıl boyunca sümen altı edildi. Bölge birinci derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınması gerekirken Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 3. derece arkeolojik alan kapsamına alındı. Müzeler Müdürlüğü ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevini yerine getirmeyince bu alan plan değişikliği ile ticaret alanı ilan edildi. 13 Nisan 2012’de Myrleia Antik Kenti üzerinde AVM inşaatı başlatıldı. Bu süre içerisinde tarih katliamına izin veren Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna dava açıldı. Açtığımız davaya atanan bilirkişi haklılığımızı kanıtladı. 2014 yılında dava platformun Mudanya’nın ve Bursa’nın tarihsel geçmişinin zaferi ile sonuçlandı. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun verdiği karar iptal edildi. Kültür Bakanlığı bu kez kendi varlık nedenine ihanet ederek kazandığımız davayı temyize taşıdı. 24 Mart 2016’da daha önce alışık olmadığımız bir şey gerçekleşti. Temyizdeki davaya bakan Danıştay 14. Daire kazandığımız davayı bozarak geri gönderdi. Ancak mahkeme heyeti değişmişti. Bilirkişinin raporu aleyhimize geldi. Mahkeme 12 Temmuz 2017 tarihinde davayı aleyhimize sonuçlandırdı” dedi.

“2 bin 700 yıllık tarih için nöbetteyiz”

“2 bin 700 yıllık geçmişi olan Myrleia Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine hapsedilen AVM’nin varlığını sürdürmesi tarihin talanından başka bir şey değildir” diyen Gökbayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alanın kamu elinden geçerek kazı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte halka açılması Mudanya’ya ülke ve bölge açısından büyük önem taşımaktadır. Myrleia Antik Kenti Platformu olarak bizler 2012 yılından bu yana sürdürülen talana yeni bir eylem planı ile karşılık veriyoruz. 2 bin 700 yıllık tarih için nöbetteyiz. Yapılmak istenen şey yanlıştır. İnsanların tarihini yok etmesi, kendisini yok etmesidir. Biz buna izin vermeyeceğiz. Mudanya halkının büyük çabası için teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek üyeleri ve Mudanya halkı, basın açıklamasının ardından AVM’nin yapımına yönelik aleyhte sloganlar atarak olaysız şekilde dağıldı.