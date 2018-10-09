Apaydın, 'Minibüsçü esnafımızın itibarsızlaştırılması yanlış'

Bazı televizyon dizilerinde minibüsçü, dolmuşçu, taksici gibi mesleklerin itibarsızlaştırıldığına dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Minibüsçü, dolmuşçu, taksici gibi gün içinde binlerce vatandaşımızı taşıyan esnafımız, diğer tüm esnaf ve sanatkarlarımız gibi görevini layıkıyla yapmaya çalışan, tüm yolcularının can ve mal güvenliğinden sorumlu olan bir camiadır. Bazı televizyon dizilerinin senaryolarında, bu kesime yönelik sürekli olumsuz algı oluşturuluyor. Toplumumuzu ve bu meslekleri zedeleyecek bu tür senaryoları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Taşımacı esnafının görevini layıkıyla yapan meslek kollarından biri olduğunu vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Son günlerde taksici, dolmuşçu, minibüsçü esnafımız dizilerde bu mesleklerin, toplumda kabul görmeyecek davranışlarda gösterilmesinden çok rahatsız. Milyonlarca vatandaşımızın izlediği kanallarda, bu kesimin itibarsızlaştırılmasına ve hedef gösterilmesine yönelik sahneler yer alıyor. Acil durumlarda araç içinde müdahale ederek yolcusunun hayatını kurtaran, güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye götüren, araç içinde unutulan değerli eşyalara gözü gibi bakıp sahibine ulaştıran taşımacı esnaf ve sanatkar camiası bu olumsuz algıyı hak etmiyor. Bu kesim, kendi ailesini koruduğu gibi tüm yolcularını koruyan, vatanını milletini seven, toprağı namus gören ve kimsenin malına, namusuna kastetmeden görevini yapan esnaf teşkilatının önemli mensuplarıdır" ifadelerini kaydetti.

"Senaryo ve çekimlerde daha hassas davranılmalı"

Tüm mesleklerde iyi insanların da kötü insanların da olduğunu vurgulayan Apaydın, "Minibüsçü ve dolmuşçu esnafını, bu ve bunun gibi yalnızca olumsuz davranışlar içerisinde gösteren senaryo ve çekimlerde daha hassasiyetli davranılmasını bekliyoruz. İnsanın olduğu her yerde iyi de kötü de vardır. İyi ya da kötü insan olmanın meslekle hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen dizi ve filmlerde yalnızca minibüsçüler, dolmuşçular, taksiciler tüm kötü örnekleri sergiliyormuş gibi göstermek yanlıştır. Vatandaşlarımızın kafasında bu kesime yönelik önyargı oluşmasına neden olan ve bu meslekleri zedeleyecek senaryoları şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu.