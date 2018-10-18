Ara Güler, Dünya Kültür Mirası’na giren bu şehir ile de anılacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisyas Antik Kenti, 1958 yılında baraj açılışı için Aydın’a gelen Ara Güler’in çektiği fotoğraf sayesinde ortaya çıktı.

Ara Güler’in çektiği fotoğraftan sonra başlayan kazılarla gün yüzüne çıkan Afrodisyas, bugün Aydın’ın en fazla yerli ve yabancı turistini ağırlayan antik kent olma özelliğini koruyor. Aydın Karacasu’da bulunan ve bugün Dünya Kültür Mirası Lisetesi’nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti’nin ortaya çıkarılması, Ara Güler’in yolunu kaybetmesi ile oldu. 1958 yılında baraj açılışı için Aydın’ın Karacasu ilçesi Geyre beldesine gelen Ara Güler, dönüşte yolunu kaybeti. İstanbul’a dönmek için yolu aradığı sırada bir köye giren Güler, köyde yer alan mimari yapıların Roma dönemi eserlerini de barındırdığını gördü. Tarihi lahitlerin bile üzüm şırası süzmek için kullanıldığını gören Güler, sokakta tarihi bir taş üzerinde sohbet eden iki köylünün de fotoğrafını çekti. İşte bu fotoğraf Afrodisyas’ı dünya çapında meşhur etti. Taş koltukta oturan köylülerin aslında amfi tiyatrodan sökülen Roma Valisinin oturduğu koltukta oturduğu bu fotoğraftan sonra Afrodisyas tüm dünyada tanındı.