Arakanlıların geri dönüş işlemleri ilerlemiyor

Myanmar’da Arakan Müslümanlarına yönelik saldırılar sonucu Bangladeş’e sığınan Rohingyaların kendi topraklarına geri dönüş işlemlerinin ilerlememesi, Bangladeş hükümetini endişelendiriyor.

Geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde Myanmar’ın Arakan bölgesinde Myanmar Ordusu tarafından Müslümanlara yönelik başlatılan saldırılar sonucu 700 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş’e sığınmıştı. Bangladeş hükümeti ve uluslararası organizasyonlar tarafından Myanmar ile sürdürülen anlaşma sonucu Arakanlıların geri döneceği anlaşmasına varılmıştı. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen Myanmar tarafından anlaşmanın uygulanmaması sonucu Rohingyalar, kurulduğu kamp alanlarından çıkarak farklı bölgelere yayılıyor. Ayrıca, Cox’s Bazar bölgesinde kurulan kamplar sonucu yerli vatandaşlar birçok yönden zarar görürken, ülkenin en büyük turistik yeri olan Cos’x Bazar’a artık turistlerin gelmemesi ülke ekonomisinde da büyük zararlara yol açtı.

Rohingya Müslümanlarının barınma nedeniyle ülke gelindeki zararı belirlemek için Bakanlar Kurulu tarafından bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre; Cox’s Bazar’ın olduğu Chottogram eyaletinde, çevre, ekoloji ve biyoçeşitliliğin ciddi zararlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Sadece Chottogram’da yaklaşık 5 bin 13 dönüm tarım arazisi Rohingyalar için kullanılıyor. Araştırmada, bölgede 474 milyon dolarlık biyoçeşitlilik kaybı olduğunu belirtildi. Ormanlık alanların yok olmasından dolayı ormanlarda yaşayan hayvanlar, özellikle filler, insanların yaşadığı bölgelere girerek büyük zararlar veriyor.

Öte yandan, 25 Ağustos 2017 tarihinden beri yaklaşık 700 bin olmak üzere daha önce gelenlerle birlikte Rohingya nüfusunun 1 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.