Argonatların hikayesini canlandırıyorlar

Amatör denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği DADDralli Karadeniz 2018 ’3 Ülke 1 Hikaye’ etkinliği kapsamında, Ordu’nun Perşembe ilçesini ziyaret etti.

12 Haziran’da Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan başlayarak, Gürcistan’ın Poti Limanı’na kadar uzanacak ve 22 Ağustos’ta İstanbul’da bitecek olan etkinlikte yer alan 24 yat, Perşembe ilçesinde bulunan Kışlaönü Balıkçı Barınağı’na demir attı. ’Argonotların İzinde, Altın Postun Peşinde’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar, Yason Burnu, Bolaman Kalesi, Boztepe gibi tarihi ve turistik mekanları gezecek.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunun Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "12 Haziran tarihinde Yunanistan’ın Volos kentinden başlayarak buraya kadar 24 yatımız bugün itibari ile ulaştı. Bu organizasyon, 3 ülke, 1 hikaye, Argonatların hikayesi ve onların Yason’a gelişinin canlanması. Bu yol, Argonatların yolu. Argonatların, yapmış oldukları ahşap bir gemi ile Yunanistan’dan çıkarak, Ege adalarından çıkarak, İstanbul üzerinden Yason’a ulaşması. İçerisinde yaklaşık 40’ın üzerinde Argonatların Yason’a gelmesi ve daha sonra Gürcistan’a geçiş süreci. Bu etkinlik, o sürecin canlanması” dedi.

“Etkinlik geleneksel hale gelecek”

Etkinliğin geleneksek hale getirileceğini ve Argonatların hikayesini her yıl canlandırmayı hedeflediklerini aktaran Uğur Toparlak, etkinlik sayesinde Karadeniz’deki turizm çeşitliliğinin gösterildiğine işaret ederek, “Çünkü bölgemiz için önemli bir hikaye ve organizasyon. Gelecek yıl bu sayı artarak bu limanlar dolacak inşallah. Bir de en önemli farkındalık Karadeniz’de yelkenli sporunun olabileceğini özellikle yelkenli spor faaliyetleri yapan herkese gösterme adına da bir farkındalık oluşturuyoruz. En önemli kısmı da bu. Karadeniz, turizm çeşitliliği açısından ne kadar zengin, ne kadar potansiyeli yüksek olduğunu bu vesile ile göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Ordu’yu yat limanı ile buluştururuz”

“İnşallah en yakın zamanda ilimizi bir yat limanı ile buluştururuz” diyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Bu misafirlerimizi yat limanında karşılarız. İhtiyaçlarını orada karşılayıp, bu tür organizasyonları orada sıkıntısız bir şekilde gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.

“Hikaye Yunanlıların ama yolculuğun büyük bölümü Karadeniz’de geçiyor”

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı Dr. Zafer Türkmen ise hikayenin Yunanlılara ait olduğunu ancak, yolculuğun büyük bir kısmının Karadeniz’de geçtiğini hatırlattı. Türkmen, “Dolayısı ile bizlerin bu işe daha çok sahiplenmemiz gerekiyor. Burada mitolojik bir hikaye var ama bütün seyahat kıyılarımızda geçiyor. Ve bu insanlar buralarda iz bırakmış. Yabancılar bu tür hikayelere çok fazla ilgi duyar, hikayelerin içerisinde olmak isterler. Biz de bu hikayeyi kullanıp, sloganımızı öyle yaptık, ‘DADDralli’ye katıl, efsanenin parçası ol’ dedik” diye konuştu.

Başkan Türkmen, kayıt yaptıran tekne sayısının ilk olarak 45 olduğuna dikkat çekerek, “Fakat erken seçimler nedeniyle ve tatil ve değişik nedenlerden dolayı bu aksadı, çoğu arkadaş gelemedi. Biz bundan sonraki rallilerimizde gelecek olanlara yer bulamayacağımız için sınırlayacağız. Çünkü limanlarımız yeterli değil. Şu anda 22 tekne buradayız, 2 tekne de farklı yerlerden bizlere katılacak. O teknelerle birlikte biz 24 tekne olacağız” dedi.

Kendilerinin karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmen son olarak, "İnşallah seneye de daha çok tekne ile yine geleceğiz. Yabancıları daha çok getireceğiz. Yabancıları inanın ki gezecek yer arıyor“ ifadelerini kullandı.