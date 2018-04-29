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29 Nisan 2018 Pazar 11:05

Arılar bulvarı istila etti

Gaziantep’te kovanından ayrılan ve oğul yapan bar arıları, bulvar üzerindeki çam ağacına yuva yaptı. Bir arada uçan binlerce arı, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Arılar bulvarı istila etti
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Gaziantep’te kovanından ayrılan ve oğul yapan bar arıları, bulvar üzerindeki çam ağacına yuva yaptı. Bir arada uçan binlerce arı, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Gaziantep’te kovanından ayrılan bal arıları Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanenin önündeki çam ağacına arılar yuva yaptı. Bir anda binlerce arının oluşturduğu karartı ve ses mahalleliye korkulu anlar yaşattı.

Arıların sokma endişesini yaşayan işletme sahibi İbrahim Karapirli, hemen arıcılıkla uğraşan bir tanıdığını arayarak yardım istedi. Daha önce bu kadar arıyı bir arada görmediğini belirten Karapirli, müşterilerinin ve çevrede oturan vatandaşların büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Çıplak elle tutmaya çalıştı

Karapirli’nin çağrısı üzerine bulvara giden Yusuf Eriş, merdiven yardımı ile çam ağacında kovan yapan arıları toplamak istedi. Merdivenin üstünde bulunan kovayı yere düşüren Eriş, bir anda kovayı eli ile tutmak istedi ancak uçuşan arıları görünce elini geri çekti. Düşen kova ile birlikte toplanan arılar ise yeniden etrafa saçıldı.

Çıplak elle topladı

Eriş, hemen bir tahta parçası ile yerdeki arıları boş bir kovana toplamaya başladı. Tahta parçası ile arılarla baş edemeyen Yusuf Eriş, bu kez çıplak elle arıları toplamaya başladı.

Arı soktu

Hiçbir özel donanım ve kıyafeti bulunmayan Eriş’i arılar elinden soktu. Bu kez yeniden eline tahta parçasını alan Eriş, en son çam ağacındaki ana kovandaki arıları da kovaya doldurmayı başardı.

Saatler süren çalışmanın ardından arıları toplamayı başaran Eriş, yeni bir koloni sahibi olmanın sevincini yaşarken, işletme sahibi ve çevredeki vatandaşlar ise arılardan kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.
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