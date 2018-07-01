Artvin 38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

38’incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi. 38. kez düzenlenen ve 4 gün süren festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Artvin Belediyesi organizasyonunda Geleneksel Boğa Güreşlerini...

38’incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi. 38. kez düzenlenen ve 4 gün süren festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesi organizasyonunda Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneğince bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda dün başlayıp bugün devam eden, 130 boğanın mücadele ettiği güreşler, "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "baş altı" ve "baş boğa" olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

"Büyük Orta" kategorisinde Hafız Güven’e ait "Kanca" isimli boğa, "Başaltı" kategorisinde de Burhan Yılmaz’a ait "Şahin" isimli boğa birinci olurken festivalin en prestijli güreşlerinin yapıldığı baş kategorisinde ise Aziz Yiğit’in, "Küçükenişte” adlı boğası birinci oldu.

Toplamda 130 boğanın katıldığı güreşlerde 70 bin lira para ödülü dağıtılırken "baş" kategorisinde birinci olan boğa 16 bin lirayla ödüllendirildi.

Sıcak havaya rağmen 20 binin üzerinde kişinin takip ettiği ve saat 21’ye kadar devam eden güreşler sonrası kategorilerinde birinci ve ikinci olan boğa sahiplerine düzenlenen törenle ödül ve kupaları verildi.

Ödül töreni sonrası vatandaşlar arenada tulum eşliğinde horon oynadı.

Festivalde tribünden güreşleri takip eden vatandaşların aynı ayda öz çekim yaparak “#kafkasor2018” etiketiyle paylaşması görsel bir şölen oluşturdu.

Bu esnada Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’de güreşlerin yapıldığı arenaya inerek vatandaşlarla birlikte öz çekim yaptı. Kocatepe, yaptığı konuşmada sorunsuz bir şekilde, olağan üstü güzelliklerle dolu bir festivali daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocatepe, "Muhteşem bir festival geçirdik. 4 gün boyunca gece gündüz demeden Kafkasör’den, insanıyla, boğasıyla, doğasıyla dolu dolu bir festival geçirdik. Artvinliye helal olsun diyorum. 25-30 bin vatandaşımız burada eğlenmeye devam ediyor." dedi.

Kocatepe, "Artvin olarak bir ilki daha yaptık diye düşünüyorum. Yaklaşık 30 bin hemşehrimizle Kafkasör’den aynı anda selfi denemesi yaptık. Buda bir ilk oldu. Artvin’de daha önce horon denememiz vardı. Bu yıl Guinness’i çağırmadık. Seneye Guinness’i çağırır tescil ettiririz." diye konuştu.