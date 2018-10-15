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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:20

Artvin’deki kazanın ateşi Bursa’ya düştü

Batum’a arkadaş ziyaretine giden 3 kişinin kullandığı otomobil, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde TIR ile çarpıştı. Orhangazili 27 yaşındaki Mücahit Çırak kazada can verirken, amcasının oğlu Mehmet Çırak ve sürücü Sebahattin Kurt ise...

Artvin'deki kazanın ateşi Bursa'ya düştü
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Batum’a arkadaş ziyaretine giden 3 kişinin kullandığı otomobil, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde TIR ile çarpıştı. Orhangazili 27 yaşındaki Mücahit Çırak kazada can verirken, amcasının oğlu Mehmet Çırak ve sürücü Sebahattin Kurt ise kazayı sıyrıklarla atlattı. Çırak, Orhangazi’de son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon-Batum kara yolu üzerinde seyreden Sebahattin Kurt’un kullandığı 34 PN 8347 plakalı otomobil, Artvin’in Kemalpaşa ilçesine geldiğinde, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 81 DU 663 dorse plakalı TIR’a yandan çarptı. Büyük bir gürültü ile yaşanan çarpışmada otomobilin ön kısmı TIR’ın altına girdi. Kaza yeri savaş alanına dönerken yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinin karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun personeli yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda Polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Sebahattin Kurt ve Mehmet Çırak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Arka sağ koltukta oturan Mücahit Çırak ise otomobilde sıkıştı. Kaza yerine gelen acil servis ekipleri Mücahit’in öldüğünü belirledi. Otomobilin çarptığı TIR’ın bir gündür aynı yerde park halinde olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Baba evine ateş düştü

Orhangazi’de bir dönem mobilya ustası olarak çalışan 27 yaşındaki Mücahit Çırak’ın ölüm haberi çok geçmeden Orhangazi’deki ailesine ulaştı. Muradiye Mahallesi’nde ikamet eden anne Mükerrem, baba Muhterem ve kardeş Mustafa Çırak acı haberi aldığında gözyaşı sel oldu.

Mücahit Çırak’ın cenazesi Hopa’dan Trabzon’a oradan da uçakla İstanbul’a getirdi. Genç adamın cenazesi daha sonra buradan alınarak Orhangazi’ye getirildi. Mücahit Çırak, Gazi Orhanbey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç adamın cenazesine Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı kazada yaralanan Mücahit Çırak’ın kuzeni Mehmet Çırak da hastaneden çıktıktan sonra kuzeninin cenaze törenine katıldı.
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