Artvin’e çifte sevinç

“Yılın Valisi” ödülü Artvin Valiliğine, “Yılın İlçesi” ise Şavşat’a layık görüldü.Doğu Karadeniz’in incisi Artvin İli, iki sevinç birden yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu iş birliğinde;...

“Yılın Valisi” ödülü Artvin Valiliğine, “Yılın İlçesi” ise Şavşat’a layık görüldü.

Doğu Karadeniz’in incisi Artvin İli, iki sevinç birden yaşıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu iş birliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın destekleriyle hazırlanan ’Şehir Ödülleri Türkiye 2018’ ödül töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleşti.

Türkiye’nin en cennet köşelerinden biri olan Şavşat ilçesi ödülle taçlandırılırken, Artvin Valiliği ise engelli vatandaşlara ürettiği projelerle, doğal afetlerde hızlı bir şekilde halkın yaralarının sarılmasına yönelik hizmetlerle, devletin sıcaklığını 7’den 70’e halktan esirgemeyen anlayışından dolayı Yılın Valiliği ödülü verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde Şavşat ilçesi adına ödül, Şavşat Belediye Başkanı Mehmet Sinan Öztürk’e verilirken Yılın Valiliği ödülü ise Artvin Valisi Ömer Doğanay’ı temsilen törene katılan Vali Yardımcısı Arif Oltulu’ya temsil edildi.

Yaşayan Şehirler Platformunun bu yıl ikincisini düzenlediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018’e Artvin damga vurdu. İzmir’de düzenlenen törende Artvin Valiliği “Yılın Valisi’ seçilirken, Artvin’in Şavşat ilçesi de ‘Yılın İlçesi’ ödülüne layık görüldü.

İlinde görev yapmaya başladığı günden beri yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren, özellikle engellilere karşı düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleriyle devrim niteliğinde çalışmalara önderlik eden ve halk arasında ‘iyilik meleği’ olarak ün salmış, vatandaşın sorunlarını her zaman dinleyen ve çözmeye çalışan Artvin Valisi Ömer Doğanay, Türkiye’nin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Şehir Ödülleri Türkiye Umut Işığı Ödüller kategorisindeki “Yılın Valiliği” ödülüne Artvin Valisi Ömer Doğanay layık görüldü. Ödül, Artvin Valisi Ömer Doğanay’ı temsilen törene katılan Vali Yardımcısı Arif Oltulu’ya temsil edildi.

Yılın valiliği seçilen Artvin: “Engelsiz Bir Dünya İçin Ses Ver” projesi ile engellilerin gündelik hayatta yaşadığı sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan bir çok sosyal sorumluk projesine imza atarken, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Yeşili Sev, Doğayı Koru” gibi çevre projelerine ve “7 Bölge ve 7 İklim Aşıklar ve Şairler Şöleni” gibi bir çok sanatsal etkinliği de hayata geçirmiştir.

“Yılın İlçesi” ödülüne de eşsiz doğal güzellikleriyle jüriyi etkileyen ve ödülün hakkını veren Türkiye’nin ‘sakin şehir’ unvanlı ilçesi “Şavşat’ layık görüldü. Şavşat ilçesi adına ödül, Şavşat Belediye Başkanı Mehmet Sinan Öztürk ‘e verildi. Ödül törenine; Türkiye’nin çeşitli illerinden vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe belediye başkanları, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.