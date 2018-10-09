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09 Ekim 2018 Salı 10:03

ASELSAN Türkiye’nin tıbbi cihazlardaki katma değerini artıracak

ASELSAN yaptığı yeni işbirliği ile savunma sanayinde elde edilen mühendislik birikimini ve teknolojik altyapısını sağlık alanında Türkiye’nin hizmetine sunmayı, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere Türkiye’nin tıbbi...

ASELSAN Türkiye'nin tıbbi cihazlardaki katma değerini artıracak
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ASELSAN yaptığı yeni işbirliği ile savunma sanayinde elde edilen mühendislik birikimini ve teknolojik altyapısını sağlık alanında Türkiye’nin hizmetine sunmayı, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere Türkiye’nin tıbbi cihazlardaki katma değerini arttırmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, ileri teknoloji tıbbi cihazlar üretmek için İstanbul Aydın Üniversitesi Biocube ile işbirliği protokolü imzaladı.

Yerli ve milli ürünler ülkemize kazandırılacak

İAÜ, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi aracılığı ile sağlıkta yerli ve milli ürünlerin ülkemize kazandırılmasını hedefliyor. Bu sebeple, Nisan 2018’de Biocube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezini kurdu. Böylece ülkenin stratejik gereksinimlerinden olan sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması ve birlikte çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

İAÜ, ASELSAN’a akademik destek sağlayacak

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında ihtiyaçları ve taleplerini İAÜ BioCube iletecek, İAÜ BioCube ulusal ve uluslararası proje, inovasyon ve iş fikirleri çağrılarını toplayarak, fikirlerin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde ASELSAN’a akademik destek sağlayacak.
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