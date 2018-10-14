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14 Ekim 2018 Pazar 15:08

Asfaltla buluşan köylüler kurban kesip yolu hizmete açtı

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü sakinleri uzun yıllar sonra asfaltla tanışınca, milletvekili ve özel idare yetkilileri ile birlikte kurban kesip yolu hizmete açtı.Karabük İl Özel İdaresi tarafından programa alınarak...

Asfaltla buluşan köylüler kurban kesip yolu hizmete açtı
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Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü sakinleri uzun yıllar sonra asfaltla tanışınca, milletvekili ve özel idare yetkilileri ile birlikte kurban kesip yolu hizmete açtı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından programa alınarak Akkışla köyü mahallerine yapılan asfalt çalışmaları sonrası, ilk defa asfalt ile tanışan köylüler kurban keserek yolu törenle hizmete aldı. Köylülerin tamamının katıldığı törende konuşan Akkışla Uluyayla Dernek Başkanı Durmuş Eren, yapılan hizmetleri takdir emek için İstanbul’dan geldiklerini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ise, hükümetin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydederek, "Ovacuma bölgemiz ödeneklerden çok az nasibini alıyordu. Ancak son 4-5 yıldır belediyeden köye dönüşten sonra güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bizim bir kilometre asfaltımızın maliyeti 220 bin lira civarında. Ovacuma bölgesinde 5 köy yolunda 7 kilometre yol yaptık ve bunun bedeli ise 1.5 milyon lira civarında. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Hükümetimiz ve devletimiz ayakta. Bu sene 80 kilometre sıcak asfalt yapan 51 adet İl Özel idaresi var ve biz de bunların içinde tek iliz" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen de yatırım ve hizmetlerin kırsalda yaşayanlara yansıması olduğunu belirterek, yarım kalan çalışmaları da program kapsamında bu yıl içinde tamamlamayı hedeflerini ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal 2002 yılında il başkanlığı yaptığı sırada Özel İdareye KÖYDES kapsamında gelen paranın 900 bin lira olduğunu anımsatarak, "Bu devletin kıymetini bilmemiz lazım. O dönemde gelen parayla her köye bin lira düşüyordu. Bu yıl sadece köy yolları için 25 milyon lira geldi. Eski sistemde olsaydık 25 sene beklememiz lazımdı. 2005 yılından bu yana Karabük’e KÖYDES projesinden adeta para yağdı ve toplam 160 milyon lira para geldi. Bu 13 senede geldi. Bu yollar yapılıyorsa bu köylere gelip gitmek lazım. Bu yolları kullanarak eskitelim" dedi.

Milletvekili Ünal, "Bu yolları kazasız belasız kullanmak nasip olsun. Yollar düzeldi diye hız yapmayalım. Köy yollarında da kazalar oluyor. Araçlarımızı dikkatli tedbirli kullanalım" diyerek köylülere uyarıda bulundu.

Konuşmaların ardından duaların ardından yol kurdele kesimi yapılarak, kurban kesildikten sonra hizmete açıldı.
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