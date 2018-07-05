Aşırı sıcak, fıskiyeli mekanlara yaradı

Hava sıcaklığının 41 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, sıcaktan kaçan vatandaşlar soluğu fıskiyeli ortamlarda alıyor.

Hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu Adıyaman’da vatandaşlar çarşı merkezine sıcaktan dolayı akşamüzeri çıkmayı tercih ediyor. Gölge yerleri, klimalı ortamları ve fıskiyeli mekanları tercih eden vatandaşlar, aynı zamanda serinlemek için dondurma gibi soğuk yiyecek ve içecekleri de tüketmeyi ihmal etmiyor. Bazı vatandaşlar da mesire alanları ve parklarda ağaçların gölgesinde zaman geçiriyor. Bazı marketlerde ise meyve ve sebzeler kurulan fıskiyelerle sıcaktan korunmaya çalışılıyor.