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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26

Aşırı sıcaklar nedeniyle kapatılan Hannover Havalimanı uçuşlara açıldı

Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle bu sabaha kadar hava trafiğine kapatılan Hannover havalimanında seferler yeniden başladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kapatılan Hannover Havalimanı uçuşlara açıldı
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Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle bu sabaha kadar hava trafiğine kapatılan Hannover havalimanında seferler yeniden başladı.

Almanya’da Hannover Uluslararası Havaalanı’nda 36 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Pazartesi saat 19.00’dan beri uçuş gerçekleştirilmiyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle kuzey yönündeki iniş ve kalış pistinin hasar görmesinin ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı. Onarım çalışmaları gece boyunca da devam etti.

Havalimanının hava trafiğine kapatılmasıyla 41 uçuş gerçekleştirilemedi ve 44 uçak Düsseldorf ve Paderborn kentlerindeki havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanının internet sitesinde ise havalimanının kapalı olduğu ifade edilerek, uçuşları olan yolcuların havalimanına gelmemeleri istenildi.

Havalimanı yeniden uçuşlara açılırken, seferlerde gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
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