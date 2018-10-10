Asırlık sanatı hayatta tutmak için çabalıyor

Eskişehir’de gölge oyunu sanatçısı Mehmet Atay Altın, tarihi asırlar öncesine dayanan gölge oyununu yaşatmaya ve eski popülerliğine kavuşturmaya çalışıyor.

Karagöz ve Hacivat karakterleriyle akıllarda kalan gölge oyununun tarihi asırlar öncesine dayanıyor. Yüzyıllar geçmesine rağmen etkinliklerde ve genellikle Ramazan ayında gösterimi yapılan gölge oyunu, çeşitli figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgelerinin beyaz perde üzerine düşürüldüğü gösteri sanatı olarak biliniyor. Zaman geçtikçe yerini tiyatro oyunları, televizyon dizileri ve sinema filmlerine bırakan bu sanat türü yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş durumda. Küçük yaşlarında radyoda Hayali Küçük Ali’nin sunduğu yayınları dinleyerek gölge oyunu sanatına merak saran Eskişehirli sanatçı Mehmet Atay Altın, kendini adadığı gölge oyununu hayatta tutmaya çalıyor. Sanatçı Altın, gölge oyununun günümüzde geri planda kaldığını belirterek, "Şu ana kadar yüzümüzü batıya çok fazla döndüğümüz için kendi geleneğimiz geri planda kaldı. Gündemden yavaş yavaş çıkmakla yüz yüze kalmış durumda. Biz buna izin vermeyeceğiz. Gelenekselimiz biz demektir. Kültürü olmayan toplumlar yok olmaya mahkum durumdadırlar. Biz bunu akademik çalışmalarla destekleyebiliriz ve büyüklerimizden de belirli desteklere ulaştıktan sonra yaygınlaşmaması mümkün değil" diye konuştu.

"Kendi kültürlerini bizlere pompalamaya çalışıyorlar"

Diğer ülkelerin kültürlerine bakıldığında Türkiye’nin kültürünün daha zengin olduğunu ifade eden Mehmet Atay Altın, eskiye dayanan kültürel varlıkları yaşatmaya çalışanlara destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Altın, "Batıya dönüp baktığımızda diğer ülkelerin gelenekselleri son hızıyla devam etmekte ve kendi kültürlerini bizlere pompalamaya çalışmaktadırlar. Bizim onlardan çok fazlamız var. Eksiğimiz olmadığı gibi biz onlardan çok daha zengin bir çeşitliliğe ve renkliliğe sahibiz. Yeter ki bunu yaşatalım. En iyi şekilde devam ettirmeye çalışalım ve destekleyelim. Şu anda deniliyor ki bugünün gençliğinin bu teknoloji içerisinde böylesine unutulmaya yüz tutmuş bir sanata ilgisi nasıl çekilebilir? Bu masaya yatırıldığında bu iş güncellenerek, yenilenerek ve kendi özünden ayrılmadan teknik bir şekilde, profesyonel bir şekilde yapıldığında çocuklarda ne bilgisayar ilgisi, ne teknoloji ilgisi kalıyor. Onları farklı bir dünyaya doğru götürmüş oluyoruz. Benim ortaya koyduğum oyunlarda ben bu tepkileri çocuklardan aldım. Bu işin daha çok yapılması lazım. Unutulması mümkün değil. Biz buna da izin vermeyeceğiz inşallah. Destek bekliyoruz. Çok güç şartlarda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Gündemimize taşımak için büyüklerimizin bizlere vereceği desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DMehmet Atay Altın, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Anadolu’nun Altın Elleri: El Sanatları Festivali’nde gölge oyununu 21 Ekim tarihine kadar sergiliyor.