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24 Temmuz 2018 Salı 10:40

Asker arkadaşları 26 yıl sonra Antalya’da buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) 49’uncu Piyade Alayında 1992 yılında 1972/4 tertip olarak askerliğini yapan 16 arkadaş 26 yıl sonra Antalya’da buluştu. Sosyal medya üzerinden birbirlerine ulaşan ve o danemde bölük çavuşu olan Ayhan...

Asker arkadaşları 26 yıl sonra Antalya'da buluştu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) 49’uncu Piyade Alayında 1992 yılında 1972/4 tertip olarak askerliğini yapan 16 arkadaş 26 yıl sonra Antalya’da buluştu. Sosyal medya üzerinden birbirlerine ulaşan ve o danemde bölük çavuşu olan Ayhan Deniz tarafından organize edilen buluşma Kemer ilçesinde gerçekleşti. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada simalar yabancı gelmese de isimleri hatırlamakta zorlanan arkadaşlar bol bol sohbet edip askerlik günlerini yadettiler. Aradan geçen yıllar içinde herkesin farklı bir kente hatta farklı ülkelere dağılıp yeni hayat kurduğu tertipler, bu yıl hayatını kaybeden arkadaşları İsmail Alkan’ı da unutmadılar.

Seneler sonra asker arkadaşlarıyla bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Ayhan Deniz, " Eski günlere duyduğum özlem beni sosyal medya üzerinden arkadaşlarımı araştırmaya yöneltti. Bir iki arkadaşıma ulaşınca gerisine ulaşmak ta zor olmadı. Aslında planımız Kıbrıs’ta buluşmaktı ancak imkanlar el vermeyince buluşmayı Antalya’da gerçekleştirdik." dedi.
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