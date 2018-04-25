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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:48

Asker elbiseli çocuk sosyal medyada ilgi odağı oldu

Osmaniye’de yaşayan 6 yaşındaki Abdulkadir’in “Ben de asker olmak istiyorum, beni de askere gönderin” deyip üzerinden çıkardığı Türk bayrağını öptüğü video, sosyal medyada ilgi odağı oldu.Osmaniye’de yaşayan Leyla ve Mehmet...

Asker elbiseli çocuk sosyal medyada ilgi odağı oldu
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Osmaniye’de yaşayan 6 yaşındaki Abdulkadir’in “Ben de asker olmak istiyorum, beni de askere gönderin” deyip üzerinden çıkardığı Türk bayrağını öptüğü video, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmaniye’de yaşayan Leyla ve Mehmet çiftinin 6 yaşındaki oğulları Abdulkadir Dağ’ın asker elbiseli videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Minik Abdulkadir videoda selam vererek, “Sayın Cumhurbaşkanım ben de asker olmak istiyorum, beni de askere gönderin” deyip elbisesinin altından çıkardığı Türk bayrağını öpüyor. Yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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