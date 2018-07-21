Askerden ablasına kına gecesi sürprizi

Antalya’da bir asker ablasına kına gecesinde çifte mutluluk yaşattı. Daha önce ablasına izin alamadığı için gelemeyeceğini söyleyen gelinin asker kardeşi, bir anda gelerek gelini ve ailesini sevince boğdu.

Antalya’da bir asker ablasına kına gecesinde çifte mutluluk yaşattı. Daha önce ablasına izin alamadığı için gelemeyeceğini söyleyen gelinin asker kardeşi, bir anda gelerek gelini ve ailesini sevince boğdu.

Antalya’da geçtiğimiz yıl nişanlanan Cemre Ekmekçi ve Zeki Dağ çifti, düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Antalya Poyraz Düğün salonuna dün akşam gerçekleşen kına gecesinde gelinin asker kardeşi sürpriz yaptı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askerlik yapan Hasan Ekmekçi, düğün salonuna telgraf çekerek ablasının düğününe katılamayacağını ve yolladığı mesajın salonda okunmasını istedi. Mesajında, "Düğününüzde bulunmayı çok isterdim. Bu mutlu gününüzde yanında olmayı çok isterdim. Yanında olamadığım için çok üzgünüm. Yeni hayatında mutluluklar diliyorum seni çok seviyorum" diyerek mesajın ardından Gündoğru Marşı’nın çalınmasını istedi. Bu arada düğün salonu çalışanları tarafından gelin ve damadın arkasında dev bir Türk bayrağı açılarak Gündoğdu Marşı çalındı.

"Ablamı düğününde yalnız bırakamazdım"

Ekmekçi, ablası ve eniştesinin marşa eşlik ettiği esnada üzerinde asker üniforması ile birlikte bir anda merdivenlerden koşarak salona girdi. Büyük şaşkınlık yaşayan gelin kendisine doğru koşan kardeşine uzunca sarıldı. Ablası ile sarılarak hasret gideren Ekmekçi, "Komutanlarımdan Allah razı olsun. Ablamı düğününde yalnız bırakamazdım. Geleceğimi söylemedim. Bu güzel gününe sürpriz yaparak bir güzellik de ben katmak istedim. Çok sevindiğini gördüm. Bu mutluluk bana yeter" dedi.

"Gelemeyeceğini söylemişti"

Cemre Ekmekçi ise büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Gelemeyeceğini söylemişti. Çok şaşırdık. Bir anda merdivenlerden indiğini gördük. Mutluluğum ikiye katlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ablasına sarılarak mutluluklar dileyen Durmuş Fidan, daha sonra ablası ve eniştesiyle karşılıklı oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.