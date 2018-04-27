Askıya alınan kardeşlik ilişkileri yeniden canlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl diplomatik miting krizi sonrası Almanya’nın Darmstad ve Klumbach Şehirleri ile askıya aldığı kardeşlik ilişkileri, yine meclis kararıyla normale döndü.Büyükşehir Meclisi, geçtiğimiz...

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl diplomatik miting krizi sonrası Almanya’nın Darmstad ve Klumbach Şehirleri ile askıya aldığı kardeşlik ilişkileri, yine meclis kararıyla normale döndü.

Büyükşehir Meclisi, geçtiğimiz yıl Mart ayında Almanya’nın iki şehriyle olan kardeşlik ilişkilerini dondurmuştu.

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu, kardeşlik ilişkilerinin normale dönmesi için meclisten talepte bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki şehirle ticari ilişkilerin devam ettiğini, Türkiye’nin en büyük ihracat potansiyelinin 14 milyar dolar ile Almanya olduğunu hatırlatarak, “Ticari ilişkiler devam ediyor. Kardeş şehir yöneticileri ilişkilerin normale dönmesi için bizden talepte bulundu. Bursa’ya ticaret için gelmek istiyorlar. Biz de Dışişleri Bakanlığı’mıza konuyu sorduk. Olumlu cevap geldi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bursa’ya geldiğinde durumu kendisine de arz ederek sormuştum. Onların talebi üzerine kardeşlik ilişkilerimizi normale döndürmek istiyoruz” dedi.

Muhalefet ise bir yılda nelerin değiştiğini sorarken, CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ ise daha fazla şehirle kardeşlik protokolü yapılmasını ve işbirliklerinin geliştirilmesini istedi. MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili ise “İlişkileri normale çevirmek ve canlandırmakta fayda var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin onursal üyesi eski Belediye Başkanı Erdem Saker de, “Önemli olan halkların kardeşliğidir. Bu karar doğru bir karar” diye konuştu.

Oy çokluğuyla kardeş şehir protokolünün devamı yönünde karar alındı. Önümüzdeki günlerde Alman misafirlerin Bursa’ya gelecekleri öğrenildi.