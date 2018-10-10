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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:08

Aşkları engel tanımadı

Tokat’ta görme engelli Salih Yalçın, aynı iş yerinde tanışarak evlendiği eşine düğünde sürpriz yaparak dans şarkısını söyledi.

Aşkları engel tanımadı
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Tokat’ta görme engelli Salih Yalçın, aynı iş yerinde tanışarak evlendiği eşine düğünde sürpriz yaparak dans şarkısını söyledi.

Tokat İl Özel İdaresinde memur olarak çalışan ve bir kafede de şarkı söyleyen doğuştan görme engelli olan Salih Yalçın (31), aynı kafede çalışan Çağla Konuk (22) ile tanıştı. Bir gözü tamamen görmeyen diğer gözü yüzde 25 oranında gören Yalçın, aşık olduğu Konuk’la evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir ay önce yapılan düğün merasimi ile evlenen çiftin nikahlarını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kıyarken, nikah şahidi ise Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz oldu.

Düğününde eşine sürpriz yaparak hayalini gerçekleştirdi

Kısa sürede tanışıp evlenerek yuva kuran çiçeği burnunda çiftin mutlu birlikteliği ise herkese örnek oldu. Yalçın, düğününde hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Eşimle dans ederken, hayalimdeki dans müziğini söyledim. ’Gelinliğinle gel bir kuğu gibi’ parçasının sözleri hoşuma gidiyordu. Eşime bunu kendim söylemeliydim, hep bunu hayal ediyordum. Dans müziğini eşime kendim söyleyerek sürpriz yaptım" dedi.

Görme engeli engel olmadı

Yaklaşık 3 yıldır evlilik hayali kurduğunu ama görme engeli nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını belirten Yalçın, insanlarda ön yargı olduğu için birkaç kez evlenme çabasının sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, "Görme engelli ve diğer engelli arkadaşlarımızın sorunumuz görme engelli deyince ağma, ortopedik engelli deyince topal, işitme engelli deyince insanların aklına sağır geliyor. Bu ön yargının olacağı düşünüyordum. Yine mi kabul etmeyecekler diye tereddüt ediyordum. Ama eşim görme engelimin kendisi için problem olmadığını, kalp gözümün önemli olduğunu söyledi" diye konuştu.

Çağla Konuk ise düğünde eşinin dans müziğini söyleyerek kendisine sürpriz yapmasından mutlu olduğunu kaydetti. Kafede çalışırken tanışarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Yalçın, eşinin görme engelinin kendisi için engel olmadığını kişiliğinin önemli olduğunu kaydetti.
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