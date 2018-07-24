ASO Başkanı Özdebir, Ticaret Bakanı Pekcan’ı ziyaret etti

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Pekcan’a yeni görevinde başarılar dileyen Özdebir, ekonominin içinden birinin bu göreve getirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ekonomi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının birleştirilmesinin de isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Özdebir, "İki bakanlık da birbiriyle ilgili konuları içeriyordu. İş dünyasını yakından ilgilendiren bu bakanlıkların birleştirilmesi son derece doğru bir karar oldu. Bu yapı içinde bürokrat arkadaşların da daha rahat çalışacağını ve daha hızlı karar alınabilecek bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Heyette bulunan üyeleri sektörleriyle birlikte Bakan Pekcan’a tanıtan Özdebir, ardından Ankara Sanayi Odası ve Ankara’daki OSB’lerle ilgili bilgi vererek, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Verimliliğin önemine de dikkat çeken Özdebir, ASO’nun kurduğu model fabrika projesinden de bahsetti ve burada yalın üretim ile endüstri 4.0 eğitimleri vereceklerini aktardı. Bazı OSB’ler ile çeşitli sektörlerdeki spesifik sorunların da gündeme getirildiği ziyarette, daha geniş katılımlı bir toplantıyla tüm sorunların yeniden ele alınması kararlaştırıldı.

Bakan Pekcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve işbirliği içinde tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışacaklarını ifade etti. İki önemli bakanlığın birleşmesi nedeniyle çok yoğun bir süreç yaşadıklarını da aktaran Pekcan, bu birleşmenin iş dünyasına olumlu yansımaları olacağını belirtti. Bu sürecin ardından iş dünyasıyla daha fazla bir araya gelmek istediğini belirten Pekcan, ASO ile birlikte yapacakları pek çok proje olduğunu ve en kısa zamanda ASO meclis toplantısına katılmak istediğini de kaydetti.