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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:55

Assos antik kentinde 2 bin 300 yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında 2 bin 300 yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve kazı...

Assos antik kentinde 2 bin 300 yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında 2 bin 300 yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında nekropoliste (kabristanda) yapılması planlanan karşılama merkezinin sondaj kazısı sırasında 21 kişilik bir aileye ait 2 bin 300 yıllık aile mezarlığı ortaya çıkarıldı. Yakılarak gömülmüş kişilerin küllerine ve iskeletlerine ulaşıldı. Ayrıca mezarlıkta 21 farklı defin yapıldığı öğrenildi.

Kazılar sırasında nekropolis denilen bölgede bir aile mezarlığı ortaya çıkarıldığını ifade eden Prof. Dr. Nurettin Arslan, “Mezarın kapağında ailenin o dönem soy isim şeklinde anılan ismi olan Aristios yazılıydı. İncelediğimizde Aristios ailesine ait verilere ulaştığımız bu aile mezarlığının etrafı duvarlarla çevriliydi. İçinde 21 kişinin gömülü olduğunu tespit ettik. Bu alandaki defin adetleri Helenistik çağdaki Assos’ta nasıl bir gelenek olduğu hakkında bize önemli bilgiler verdi" şeklinde konuştu.

Aile fertlerinden birinin normal, diğerlerinin ise yakılarak gömüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Arslan, "Yakma işlemi sonrasında geriye kalan kemikler toplanarak taştan yapılmış küp biçimli urneler veya değişik toprak vazoların içine doldurulmuş. Kemiklerin yanına bazı hediyelerin bırakılmasının ardından üzerleri bir kumaş ile örtülmüş. Taş urnelerin içine yabancı maddelerin girmesini önlemek için kapaklar kireç ile yapıştırılmış. Her mezara gözyaşı şişesi olarak bilinen unguentariumlar ve birer sikke bırakılmış. Sikkeler (madenî paralar) arasında Büyük İskender ve Ephesos şehrine ait sikkeler dikkati çekmektedir" dedi.
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