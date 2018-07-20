Atakum’da dev açılış

Atakum Belediyesi tarafından yapılan 75 milyon TL tutarında 8 proje, toplu açılış töreni ile resmi olarak hizmete girdi.Atakum Belediyesi tarafından 4,5 yılda yapılan 80 projeden 8’i olan; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet...

Atakum Belediyesi tarafından yapılan 75 milyon TL tutarında 8 proje, toplu açılış töreni ile resmi olarak hizmete girdi.

Atakum Belediyesi tarafından 4,5 yılda yapılan 80 projeden 8’i olan; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, Osmanlı Hamamları, Seyir Tesisleri, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-Belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi ile 200 Kilometre Yol Yapım Çalışması Projesi görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası önünde yapılan açılış törenine; 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı. Açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ve eserlerin anlatıldığı video gösterimi ile başladı.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı yaptığı konuşmada, "Atakum olarak son üç yılda çok büyük gelişimler kaydettik. 2017 yılında Türkiye’de en hızlı gelişen ilçeler arasında yerimizi aldık. Hayalinizdeki şehir Atakum için, çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız Atakum’u Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasındaki yerini daim kılmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir Atakum bırakmak. 4 yıllık hizmet süremizde Atakum ilçesi 58 bin nüfus artışı ile 200 nüfusu aşmıştır. Atakum Samsun’umuzun gelişen ve değişen yüzü olmuştur. Atakum çevre illerden göç alarak cazibe merkezi haline gelmiştir. Atakum Karadeniz’in küçük bir İstanbul modeli haline gelmiştir. Atakum Belediyesi olarak hızlı çalışan şehre yön veren çalışma metotları oluşturduk. Bu anlayışla 4 yıllık hizmet süremizde 80 projeyi Atakum ilçe halkımızla buluşturduk. Bugün burada 75 milyon TL tutarında 8 projemizin açılışını yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Devam eden projelerimizin toplu açılışını önümüzdeki süreçte yapacağız. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası resmi sağlık kuruluşu bakımından Atakum’da bir ilk oldu. Sağlık hizmetleri Atakum’da hızla artmaya devam edecek. 26 Temmuz’da da 250 yataklı Atakum Devlet Hastanesi’nin ihalesi yapılacaktır" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Başkanımız göreve geldiğinden bu yana yoğun bir şekilde çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla verdiği vaatleri de yerine getirmiş durumda. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Samsun’un sürekli gelişen bir şehir olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak da, "Samsun Karadeniz’in amiral gemisi. Yolların buluştuğu bir şehir. Samsun son yıllarda büyük gelişmeler kaydetti. Atakum buradan en çok pay alan ilçelerden birisi. Samsun sağlık ve spor anlamında gelişen bir şehir. Atakum ilçemiz sağlıkta mağdur olan bir ilçemizdi. Sağlık Bakanlığımızın katkısıyla buranın ihtiyacını çözmek amacıyla bir hizmet merkezi oldu. Atakum Belediye Başkanımızın da büyük katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son yıllarda Türkiye’nin hizmet anlamında çok güzel gelişmeler yaşadığını belirten 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise, "Çok ilerleme kaydettik. Çok geliştik. Gelişmemizi dünya istemiyor. Kendine rakip ister mi. İstemiyor. Bizim önümüzü kesmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Onlardan biri de 15 Temmuz’du. 15 Temmuz sadece bir darbe değildi. Darbe de değildi ihtilal de değildi. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına kasteden bir hareketti. Bayrağı indirecek olan bir hareketti. Rabbim bizi korudu. Harekatı 6 saat önceye almasalardı, korkup paaniklemeselerdi sabah kalktığımızda Türkiye, 3 ayrı devlet kurulmuş, Suriye misali olmuştu. Allah bizi korudu. Milletimiz de satılmış yoktur. Satılmışlar Pensilvanya gibi dışarıdadırlar. Aldatılmışlar vardır. Neden birbirimize gireceğiz. Bu ülke bu bayrak hepimizin. Biz nimetlerin kadrini bileceğiz. Elimizden gayreti göstereceğiz. Burada çok güzel eserler meydana gelmiş. İshak Bey’i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı ve hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve protokol üyeleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası’nı gezdi.

Açılışa; AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.