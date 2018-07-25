Ataşehir’de açıkhava sinema keyfi

Ataşehir’de yaz boyunca gerçekleşen Açıkhava Sinema programının bu haftaki konuğu çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlenen Ferdinand olacak.Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’un teras katında, yıldızlar altında gerçekleşen Açıkhava...

Ataşehir’de yaz boyunca gerçekleşen Açıkhava Sinema programının bu haftaki konuğu çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlenen Ferdinand olacak.

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’un teras katında, yıldızlar altında gerçekleşen Açıkhava Sineması’nda bu hafta yönetmenliğini Carlos Saldanha’nın üstlendiği; orijinal fikrinin ise Munro Leaf imzalı çocuk kitabına dayandığı Ferdinand izleyiciler ile buluşacak. Arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın hikayesinin anlatıldığı Ferdinand, Watergarden İstanbul’da vatandaşlar ile ücretsiz buluşacak.