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01 Mayıs 2018 Salı 17:45

Atatürk Havalimanı’nda 1 Mayıs yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’nda görev yapan polislerin 1 Mayıs nedeniyle dış göreve gönderilmesi pasaport bankolarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Dış göreve gönderilen pasaport polislerine birde turist yoğunluğu eklenince havalimanında uzun...

Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs yoğunluğu
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Atatürk Havalimanı’nda görev yapan polislerin 1 Mayıs nedeniyle dış göreve gönderilmesi pasaport bankolarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Dış göreve gönderilen pasaport polislerine birde turist yoğunluğu eklenince havalimanında uzun kuyruklar oluştu.

Atatürk Havalimanı’nda görev yapan pasaport polisleri İstanbul’da yapılacak 1 Mayıs etkinliklerine görevli olarak gönderilince, pasaport bankolarında uzun kuyrukları oluştu. Pasaport bankolarının bazıları polis olmamasından dolayı, boş bırakıldı.

Turizmdeki canlanma rakamlara yansırken İstanbul Atatürk Havalimanı son dönemin en yoğun gününü bugün yaşadı. Tatile gelen turistlerin dönüşleri yoğunluğa yol açarken, pasaport bankolarındaki yolcu kuyrukları dışarıya taştı. Türkiye’ye gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 48 ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 34.9 arttı. Turist sayısı her geçen gün artarken sınır kapılarında da turistlerin geliş ve gidiş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’ye tatil için gelenlerin gruplar halinde dönüş yolculuğuna çıkması Atatürk Havalimanı’nda yolcu yoğunluğuna yol açtı.
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