Atatürk Havalimanı’nda çıplak yolcu alarmı

Atatürk Havalimanı’nda alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın bir yolcu, çırılçıplak soyundu. Havalimanı çalışanları ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Atatürk Havalimanı’nda alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın bir yolcu, çırılçıplak soyundu. Havalimanı çalışanları ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadın bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre; aşırı alkollü olan kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı’ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı. Kadının çıplak halde terminal içerisinde dolaştığını gören havalimanı personeli kadına müdahale etti. Ceketleriyle kadının üstünü örtmeye çalışan personeller zor anlar yaşadı. Bir süre personele zor anlar yaşatan kadın, polis merkezine götürüldü.

Alkollü kadın kendisine geldikten sonra yapılan işlemlerinin ardından polis merkezinden bırakıldı.